Dünya'ya doğru alçalıyor! NASA'nın 21 yıllık teleskobu için zaman daralıyor

Swift'in karşı karşıya olduğu en büyük sorun bilimsel kapasitesi değil, yörüngesinin giderek alçalması. Dünya'nın üst atmosferindeki sürtünme nedeniyle irtifa kaybeden teleskopun, önümüzdeki 1-2 ay içinde 300 kilometre sınırına ulaşması bekleniyor. Bu seviyenin altında çalıştırılması giderek zorlaşacak.

NASA ve Katalyst Space'in yörüngeyi yükseltmek için geliştirdiği LINK uzay aracı da temmuz ayında fırlatılmış ancak yaşadığı yönelim sorunları nedeniyle Swift'i yakalama ve yükseltme girişiminden vazgeçilmişti. Buna rağmen LINK, gelecekte uydulara bakım ve servis sağlayabilecek teknolojileri test etmeyi sürdürecek.