OpenAI yüzyıllık matematik problemini çözdüğünü duyurdu: Yayımlanan iddia sektörde kriz çıkardı!

Yapay zeka devi OpenAI, milyonlarca dolarlık işlem gücü yatırımıyla Clay Matematik Enstitüsü'nün en büyük yedi unanswered probleminden biri olan ve yüzyıldır bilim insanlarını uğraştıran Navier-Stokes denklemlerini çözdüğünü duyurdu. Hava ve su gibi akışkanların hareketlerini tanımlayan denklemlerin belirli koşullar altında kırıldığını ve sonsuz hıza ulaştığını kanıtlayan şirket, bu tarihi başarıya GPT-6 Astra modelinden daha güçlü iç sistemlerine bağlı 10 bin otonom yapay zeka ajanının 88 saatlik ortak çalışmasıyla ulaşıldığını aktardı. El elde edilen çözümün doğrulaması ise GPT-6 Astra tarafından yaklaşık 17 saatte tamamlandı.

Ancak tarihi ilan, New York Üniversitesi öğretim üyesi ve rakip yapay zeka şirketi Anthropic araştırmacısı Prof. Tristan Buckmaster'ın açıklamalarıyla kısa sürede büyük bir krizin odak noktası haline geldi. Buckmaster, bir meslektaşıyla birlikte uzun süredir bu problem üzerinde çalıştıklarını, taslak verilerinin ve kodlarının OpenAI'ın yazılım geliştirme modeli Codex üzerinde saklandığını belirterek, OpenAI'ın bu verilerden faydalanmış olabileceğini ima etti. Kendi çalışmalarını duyuracakları duyumunu alan OpenAI'ın süreci hızlandırdığını savunan Buckmaster, veri sızıntısı ihtimaline dikkat çekti.