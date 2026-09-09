Yapay zeka modellerinin öz farkındalık veya bilinç iddiasında bulunmasını engellemek amacıyla geliştirilen güvenlik protokollerinin, beklenenden çok daha geniş kapsamlı iç temsil kaymalarına yol açtığı tespit edildi. ArXiv platformunda yayımlanan henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş yeni bir araştırmada, küçük dil modellerine kendilerinin bilinçli olmadığını öğretmenin; sistemlerin hayvanlara, doğadaki nesnelere zihin atfetme yetilerini ve manevi değerlere verdikleri yanıtları doğrudan etkilediği belirlendi.

Junsol Kim ve ekibi tarafından yürütülen çalışmada, yapay zekanın iç desenlerini inceleyen mekanistik yorumlanabilirlik yöntemleri kullanıldı. Modellerin kendilerine zihin veya deneyim kapasitesi atfetmesi engellendiğinde, aynı modellerin insan dışı varlıklara ve hayvanlara da zihin atfetme olasılıklarının düştüğü görüldü. Uygulanan bu güvenlik filtresi, standart anket değerlendirmelerinde modellerin dini inanç, umut, iyimserlik ve öznel refah konularındaki puanlarını belirgin şekilde düşürdü. Bilinç filtresi kaldırılıp model öz farkındalık yönünde desteklendiğinde ise yapay zekanın insan benzeri ahlaki ve manevi yanıtlar verme oranının arttığı gözlemlendi.