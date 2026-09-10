2 bin derecede bile erimedi! Bilim insanlarını şaşırtan buz keşfi

Bilim insanları, suyun aşırı sıcaklık ve basınç altında nasıl davrandığını anlamak için dikkat çekici bir deney gerçekleştirdi. Küçük bir su örneği iki elmasın arasına sıkıştırılarak basınç milyonlarca kat artırıldı ve lazerlerle 2 bin derecenin üzerine çıkarıldı.

Beklenenin aksine su kaybolmadı. Oksijen atomları kristal bir yapı oluştururken hidrojen çekirdekleri bu yapının içinde hareket etmeye devam etti. Bu sıra dışı madde "süperiyonik buz" olarak adlandırılıyor.

Araştırmacılara göre bu buz türü, Uranüs ve Neptün'ün derinliklerinde doğal olarak bulunuyor olabilir. Elektrik iletkenliği sağlayabilen yapının, bu gezegenlerin Dünya'dan oldukça farklı manyetik alanlarının oluşumunu açıklamaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.