Dünya'dan öylesine uzaklaştı ki sinyali 22 saatte geliyor! Voyager 1'de tarihi rekor

Yaklaşık 50 yıldır uzayda ilerleyen Voyager 1, 2012'de yıldızlar arası uzaya ulaşan ilk insan yapımı araç olmuştu. Şimdi ise Dünya'dan her geçen gün daha da uzaklaşıyor.

BİR IŞIK GÜNÜNE ULAŞACAK

NASA'ya göre Voyager 1'in Kasım 2026'da Dünya'dan yaklaşık bir ışık günü uzaklığa ulaşması bekleniyor. Bu noktada tek yönlü iletişim yaklaşık 24 saat sürecek.

Uzay aracının enerji kaynağı da giderek azalıyor. Plütonyum-238 ile çalışan sistemin gücü düştükçe NASA bazı cihazları kapatarak Voyager 1'in bilimsel veri göndermeye devam etmesini sağlamaya çalışıyor. Buna rağmen uzay aracının 2030'ların başlarına kadar veri gönderebilmesi bekleniyor.