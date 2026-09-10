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Uzayın derinliklerinde bulundu! 27 gizemli gök cismi mercek altında

Hubble ve James Webb uzay teleskopları ilk kez birlikte kullanılarak Neptün'ün ötesindeki 27 küçük gök cismi incelendi. Araştırmada sadece 5 kilometre genişliğinde olan bir cisim de tespit edildi.

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UZAYIN DERİNLİKLERİNDE BULUNDU! 27 GİZEMLİ GÖK CİSMİ MERCEK ALTINDA
Giriş Tarihi: 10.09.2026 10:45

Astronomlar, Güneş Sistemi'nin dış bölgelerindeki küçük ve sönük gök cisimlerini incelemek için Hubble ve James Webb teleskoplarını aynı araştırmada kullandı. Ekipler, Neptün'ün ötesinde bulunan 27 trans-Neptün cismi üzerinde çalışma yaptı.

GÜNEŞ SİSTEMİ'NİN İLK DÖNEMLERİNE IŞIK TUTUYOR

İncelenen cisimlerin en küçüğü yalnızca 5 kilometre genişliğinde. Bilim insanlarına göre bu buzlu gök cisimleri, Güneş Sistemi'nin oluşumundan geriye kalan kalıntılar olabilir.

Araştırmacılar ayrıca küçük cisimlerin beklenenden daha az olduğunu ve farklı yörüngelere sahip grupların benzer boyut dağılımları gösterdiğini belirledi. Bu durum, gezegenlerin oluşum sürecinin düşünülenden daha ortak özelliklere sahip olabileceğine işaret ediyor.

Bilim insanları, küçük cisimlerin yüzey renklerinin büyük benzerleriyle uyuşmasının da önemli olduğunu belirtiyor. Bu sonuç, milyarlarca yıl boyunca yaşanan çarpışmalara rağmen bazı gök cisimlerinin oluşum dönemlerine ait izleri koruyabildiğini gösteriyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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