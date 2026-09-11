Bılım insanları daha önce görülmemiş 84 gizemlı X-ışını cismi keşfetti

Space.com'un haberine göre araştırmacılar, kaynakların düşük enerjili X-ışını görüntülerinde belirdiğini ancak daha yüksek enerji seviyelerinde kaybolduğunu fark etti. Bu durum, cisimlerin güçlü miktarda morötesi ışınım da ürettiğini gösteriyor.

Keşfedilen kaynaklar, aralarında Andromeda ve Fırıldak galaksilerinin de bulunduğu iki sarmal ve dört eliptik galaksiye dağılmış durumda. Bazıları yoğun yıldız oluşum bölgelerinde, bazılarıysa yaşlı yıldızların bulunduğu alanlarda yer alıyor.

Bilim insanları gizemli cisimlerin; eşlikçi yıldızından madde çeken bir kara delik, nötron yıldızı veya beyaz cüce içeren ikili sistemler olabileceğini düşünüyor. Çekilen madde, yoğun gök cismine düşmeden önce ısınarak X-ışını yayıyor. Ancak daha önce bilinen sistemlerde bu kadar güçlü morötesi ışınım görülmemişti.

NASA'ya göre keşif, Tip Ia süpernovalarının uzun süredir aranan öncüllerini belirlemeye yardımcı olabilir. Kaynakların yoğun morötesi ışınımı, galaksilerdeki gazın iyonlaşmasını açıklayarak yıldız oluşumu ve galaksilerin gelişimi hakkındaki önemli bir gizemi de çözebilir.