ChatGPT Images 2.5 tanıtıldı: Görsel düzenleme artık daha hızlı ve hassas

ChatGPT Images 2.5, önceki sürüme kıyasla düzenleme talimatlarını daha doğru uygulayabiliyor. Kullanıcılar bir görselin arka planını, ışığını, renklerini veya kompozisyonunu değiştirirken korunmasını istedikleri temel unsurları daha tutarlı biçimde sabit tutabiliyor.

Yeni sistemin özellikle referans fotoğraflardaki insan ve hayvanların görünümünü koruma konusunda geliştirildiği belirtiliyor. Daha doğal ışık, zengin dokular ve ayrıntılı yüzeyler sayesinde oluşturulan görsellerin gerçekçilik düzeyinin artırılması hedefleniyor. OpenAI ayrıca üretim süresinin Images 2.0'a kıyasla yüzde 50'ye kadar azaltıldığını bildiriyor.

Güncellemeyle birlikte "Sketch" adlı yeni bir özellik de sunuldu. Kullanıcılar sohbet alanında basit bir çizim yaparak ChatGPT'den bunu ayrıntılı ve gerçekçi bir görsele dönüştürmesini isteyebiliyor. Görsellerin belirli bölümlerine yorum veya işaret ekleyerek yalnızca seçilen alanlarda değişiklik yapılması da mümkün hâle geliyor.

ChatGPT Images 2.5; masaüstü, mobil ve web üzerinden ChatGPT, ChatGPT Work ve Codex kullanıcılarına sunuluyor. Yeni araçlar, profesyonel tasarım bilgisi bulunmayan kullanıcıların da daha kontrollü görsel içerikler oluşturmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.