Güneş’te ilk kez görüldü: Dev patlamaların sırrı plazma girdaplarında saklanıyor olabilir

Science News Explores'ın haberine göre keşif, Hawaii'deki Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu ile elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde yapıldı. Dünyanın en güçlü Güneş teleskobu olarak bilinen sistem, yıldızın görünür yüzeyi olan fotosferdeki son derece küçük ayrıntıları görüntüledi.

Araştırmacılar girdapların, Kelvin-Helmholtz kararsızlığı adı verilen fiziksel olaydan kaynaklandığını belirledi. Bu olay, farklı hızlarda hareket eden iki akışkan veya plazma tabakası birbirinin yanından geçerken meydana geliyor. Sınırdaki küçük dalgalanmalar zamanla büyüyerek kırılan deniz dalgalarını andıran spiral yapılar oluşturuyor.

Dünya'daki bulutlarda, denizlerde ve Jüpiter ile Satürn'ün atmosferlerinde benzer örnekler daha önce görülmüştü. Ancak bu etkinin Güneş'in yüzeyinde doğrudan tespit edilmesi bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Bilim insanları, girdapların Güneş'in manyetik alan çizgilerini bükerek enerji birikmesine yol açabileceğini düşünüyor. Biriken enerjinin aniden serbest kalması, Güneş patlamalarını ve koronal kütle atımlarını tetikleyebilir. Bulgular ayrıca Güneş'in dış atmosferinin yüzeyinden neden milyonlarca derece daha sıcak olduğunu açıklamaya katkı sağlayabilir.