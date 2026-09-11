NASA'nın yeni teleskobu uzak gezegenlerdeki okyanusları tespit edebilir

Universe Today'in haberine göre bilim insanları, okyanus yüzeyinden yansıyan yıldız ışığının teleskoplar tarafından yakalanıp yakalanamayacağını bilgisayar simülasyonlarıyla inceledi. "Okyanus parıltısı" olarak adlandırılan bu etki, Güneş ışığının Dünya'daki denizlerden yansımasına benziyor.

Eleanor Cornish ve Tyler Robinson tarafından gerçekleştirilen çalışmada, HWO'nun elde etmesi beklenen veriler taklit edildi. Sonuçlar, gezegenin yıldızına göre uygun konumda gözlemlenmesi hâlinde sıvı suya ait yansımanın fark edilebileceğini gösterdi. Araştırmacılara göre başarılı bir tespit için gezegenin en az 120 derecelik faz açısında, yani büyük ölçüde hilal görünümündeyken incelenmesi gerekiyor.

Bulutlar, buz tabakaları ve parlak kara yüzeyleri benzer yansımalar oluşturarak ölçümleri zorlaştırabiliyor. Ancak farklı dalga boylarında ve çeşitli yörünge konumlarında yapılacak tekrarlı gözlemler, okyanus sinyalinin diğer etkilerden ayrılmasına yardımcı olabilir.

Okyanus parıltısının belirlenmesi, tek başına yaşam bulunduğunu kanıtlamayacak. Buna rağmen yüzeyde sıvı su bulunduğuna dair güçlü bir işaret sunarak yaşanabilir gezegen arayışında önemli bir adım oluşturabilir.