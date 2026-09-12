6 yıllık kara delik incelemesi tamamlandı: Einstein bir kez daha haklı çıktı

Dünya'dan yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan M87*, Messier 87 galaksisinin merkezinde yer alıyor. Olay Ufku Teleskobu tarafından 2017'de gözlemlenen kara deliğin ilk görüntüsü 2019 yılında yayımlanmış, ancak kullanılan hesaplama yöntemleri bazı araştırmacılar tarafından sorgulanmıştı.

Bilim insanları bu tartışmaları sona erdirmek için Nisan 2018'de kaydedilen ikinci gözlemi işledi. Dünyanın farklı bölgelerindeki radyo teleskoplardan toplanan 250 petabaytlık verinin görüntüye dönüştürülmesi altı yıl sürdü.

İki fotoğraf karşılaştırıldığında kara deliğin merkezindeki gölgenin büyüklüğünün değişmediği görüldü. Bu durum, olay ufkunun çapı ile kara deliğin kütlesi arasındaki ilişkinin Einstein'ın denklemleriyle uyumlu olduğunu gösterdi. Parlak halkanın en yoğun bölümü ise iki gözlem arasında yaklaşık 30 derece yer değiştirdi.

Araştırmacılar bu değişimin M87* çevresindeki maddenin hareket ettiğini doğruladığını belirtiyor. Yeni nesil Olay Ufku Teleskobu projesinin önümüzdeki yıllarda daha yüksek çözünürlüklü görüntüler üretmesi ve kara deliklerin ilk videosunu kaydetmesi hedefleniyor.