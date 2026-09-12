ChatGPT Sites kullanıma açıldı: Kod yazmadan internet sitesi oluşturulabilecek

OpenAI'ın resmî açıklamasına göre kullanıcılar gösterge panelleri, proje takip araçları, lansman takvimleri, prototipler, raporlar ve kurum içi portallar oluşturabilecek. Site hazırlanırken metinler, dosyalar, bağlantılar, veriler ve tasarım koşulları doğrudan ChatGPT'ye iletilebilecek.

Sistem ilk olarak özel bir ön izleme oluşturuyor. Kullanıcılar renk, düzen, içerik ve işlevlerle ilgili değişiklikleri sohbet üzerinden talep edebiliyor. Hazırlanan çalışma tamamlandığında bağlantı aracılığıyla yayımlanabiliyor veya yalnızca belirlenen kişilerle paylaşılabiliyor.

ChatGPT Sites; web sürümündeki ChatGPT Work alanından ve masaüstü uygulamasındaki Work ile Codex üzerinden kullanılabiliyor. Özellik Plus, Pro, Edu, Business ve Enterprise kullanıcılarına aşamalı olarak sunulurken ücretsiz ve Go planlarında henüz yer almıyor.

Business çalışma alanlarında varsayılan olarak etkin olan özellik, Enterprise hesaplarında yönetici iznine bağlı çalışıyor. Site sahipleri erişim izinlerini, adresi, özel alan adlarını ve bağlantılı gizli bilgileri yönetebiliyor. Uygun çalışma alanlarındaki ekip üyeleri düzenleyici olarak eklenerek aynı proje üzerinde birlikte çalışabiliyor. Kullanım sınırları ise abonelik planına göre değişiyor.