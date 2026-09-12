Windows’un 40 yıllık fare imleci değişiyor mu? Yeni tasarım ortaya çıktı

Windows'un klasik fare imleci, 1985 yılında yayımlanan Windows 1.0'dan bu yana küçük dokunuşlar dışında temel şeklini büyük ölçüde korudu. Ancak DonanımHaber'in aktardığına göre, yeni tasarım daha geniş, simetrik ve yumuşatılmış hatlara sahip. Klasik simgedeki ince arka kuyruk uzantısının kaldırılması da imlece daha modern bir görünüm kazandırıyor.

Ortaya çıkan yeni fare imleci, Microsoft'un Fluent UI tasarım dilinde bulunan sistem ikonlarına benziyor. Bu değişiklik, şirketin Windows 11 arayüzünü daha tutarlı ve çağdaş hâle getirme çalışmalarının bir parçası olabilir.

Microsoft, söz konusu deneysel sürümün açıklamalarında yeni imleç tasarımını resmen duyurmadı. Sürüm notlarında yalnızca imleç özelleştirmelerini etkileyen bir sorunun giderildiği belirtildi.

Bununla birlikte, Microsoft'un haziran ayında Windows 11 için şirket içinde yeni bir fare imleci test ettiği öne sürülmüştü. Son ekran görüntüsü bu iddiaları güçlendirse de tasarımın bütün kullanıcılara sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.