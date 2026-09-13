1947'de Güneş'te ortaya çıktı! Bilim insanları 80 yıl sonra gerçeği hesapladı

Güneş'te 1947'de ortaya çıkan dev lekenin taşıdığı potansiyel şaşırttı! Bilim insanları, uygun koşullar oluşsaydı bu bölgenin bugüne kadar gözlemlenen en güçlü patlamalardan 100 kat daha şiddetli bir patlama üretebileceğini hesapladı.

Araştırmacılar, NASA'nın Güneş'i izleyen uydusundan elde edilen 300'den fazla güçlü patlamanın verilerini inceleyerek güneş lekelerinin boyutu ile patlama enerjisi arasındaki ilişkiyi analiz etti. Ardından yöntemi 1947'deki dev güneş lekesine uyguladı.

Hesaplamalar, 1947'deki güneş lekesinin teorik olarak "süper patlama" seviyesine ulaşabilecek bir enerji açığa çıkarabileceğini gösterdi. Ancak bilim insanları böyle bir patlamanın gerçekten yaşanmadığının özellikle altını çiziyor.

Çalışma aynı zamanda büyük bir güneş lekesinin tek başına güçlü bir patlamayı garanti etmediğini ortaya koyuyor. Güneş lekesinin manyetik yapısı da patlamanın uzaya doğru yayılıp yayılmayacağını belirleyen önemli faktörlerden biri.