Saatlerce telefon kaydırıyorsanız dikkat! Uzmanlar 4 belirtiye karşı uyardı

Telefona bakarken başın öne eğilmesi boyun ve omuz kaslarının daha fazla çalışmasına neden oluyor. Sık tekrarlanan kaydırma ve ekran kilidini açma hareketleri ise başparmak tendonlarını zorlayabiliyor.

Ekrana uzun süre odaklanmak göz kırpma sıklığını da önemli ölçüde azaltıyor. Bunun sonucunda gözlerde kuruluk ve rahatsızlık görülebiliyor. Özellikle gece kullanılan telefon ekranları ise mavi ışık nedeniyle melatonin üretimini baskılayarak uyku düzenini etkileyebiliyor.

Uzmanlar, telefonu göz hizasına yakın tutmayı, düzenli molalar vermeyi ve yatmadan önce ekran kullanımını azaltmayı öneriyor.