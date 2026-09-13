Uzun yaşamın sırrı aileden mi geliyor? Bilim insanlarından dikkat çeken keşif

100 yaşını görenlerin çocukları için dikkat çeken araştırma! Bilim insanları, bu kişilerin ölüm riskinin yüzde 42 daha düşük olduğunu ve bazı hastalıkların daha geç ortaya çıktığını açıkladı.

Araştırmada, en az bir ebeveyni 100 yaşına ulaşmış 2 bin 319 yetişkin ile kontrol grubundaki 2 bin 703 kişi karşılaştırıldı. Sonuçlara göre, asırlık ebeveyni bulunan kişilerin ölüm riski yüzde 42, kalp-damar hastalığı riski yüzde 33 ve yüksek tansiyon riski yüzde 32 daha düşük çıktı.

Araştırmacılar, bu kişilerin ortalama olarak yaklaşık üç yıl daha geç öldüğünü, hipertansiyon geliştirme yaşlarının ise yaklaşık beş yıl geciktiğini belirledi.

Bilim insanlarına göre sonuçlar, uzun ve sağlıklı yaşamın yalnızca yaşam tarzıyla açıklanamayabileceğine işaret ediyor. Araştırmacılar, yüz yaşını aşan kişiler ve aileleri üzerinde yapılacak çalışmaların sağlıklı yaşlanmayı destekleyen biyolojik mekanizmaların ortaya çıkarılmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.