Mars’ın derinliklerinde şok eden keşif! Güneyi kuzeyden 400 derece daha sıcak

Mars'ın derinliklerinde bilim insanlarını şaşırtan büyük bir sıcaklık farkı keşfedildi. Yeni araştırmaya göre, gezegenin güney yarım küresinin iç kısmı, kuzey yarım küreye kıyasla 200 ila 400 derece daha sıcak olabilir. Araştırmacılar, bu bölgenin kısmen erimiş durumda olabileceğini belirtiyor.

Farklı kurumlardan bilim insanları, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey ve Mars Reconnaissance Orbiter araçlarından elde edilen onlarca yıllık yer çekimi verilerini inceleyerek gezegenin iç yapısını modelledi. Bulgular, Mars'ın yüzeyindeki kuzey-güney farklılığının derinlerde de devam ettiğini ortaya koydu.

Bilim insanları, bu gizemli sıcaklık farkının Mars'ın geçmişteki jeolojik hareketleri, manyetik alanı ve suyun gezegen üzerindeki dağılımı hakkında önemli ipuçları verebileceğini düşünüyor. Ancak güneydeki aşırı ısınmanın neden kaynaklandığı henüz kesin olarak bilinmiyor.