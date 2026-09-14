Plastik atıklar için ezber bozan çözüm! Yakıta dönüştürmeyi başardılar

Bilim insanlarından plastik atık sorununa dikkat çeken bir çözüm geldi. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları, günlük hayatta sık kullanılan polietilen türü plastikleri, ısıtılmış tuzlar kullanarak benzin ve dizel benzeri yakıtlara dönüştürmeyi başardı.

Laboratuvar deneylerinde plastik, geleneksel yöntemlerde kullanılan çok yüksek sıcaklıklar yerine 200 derecenin altında işlenirken yaklaşık yüzde 60 oranında benzin benzeri ürün elde edildi. Yöntemde pahalı değerli metal katalizörlere, organik çözücülere veya dışarıdan hidrojen desteğine ihtiyaç duyulmadı.

Araştırmacılar, yöntemin plastik atıkların yeniden değerlendirilmesi açısından umut verici olduğunu belirtiyor. Ancak sistemin suya karşı hassas olması, yöntemin büyük ölçekte uygulanabilmesi için henüz aşılması gereken önemli bir engel olarak gösteriliyor.