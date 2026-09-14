Venüs’te 100 yıllık gizem! Bilim insanları sırrı çözmeye çok yaklaştı

Venüs'ün gökyüzünde yaklaşık bir asırdır gözlemlenen gizemli koyu lekelerin ardındaki maddeyle ilgili yeni bir ipucu ortaya çıktı. Araştırmacılar, gezegenin üst bulutlarında bulunan ve "bilinmeyen emici" olarak adlandırılan maddenin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini modelledi.

Çalışmaya göre, bulut parçacıklarının 365 ila 455 nanometre arasındaki morötesi ve mavi ışığı çok güçlü şekilde emmesi gerekiyor. Bu sonuç, söz konusu maddenin ne olduğunu kesin olarak ortaya koymasa da olası adayların sayısını önemli ölçüde azaltıyor.

Araştırmacılar bazı organik moleküllerin gerekli özellikleri karşılayabileceğini belirtirken, bunun Venüs'te yaşam izine ya da biyolojik pigmentlere işaret etmediğinin altını çiziyor. Gelecekte Venüs'e gönderilecek uzay araçlarının, bu gizemli maddenin doğrudan incelenmesine yardımcı olması bekleniyor.