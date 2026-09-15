Bilim insanları 100 piksellik görüntüyü kuantum ışınlamayla aktardı!

Physical Review Letters'ta yayımlanan araştırmaya göre, Çin'deki Doğu Çin Normal Üniversitesi araştırmacıları, birbirinden bağımsız biçimde kontrol edilebilen 100 uzamsal mod oluşturdu. Her mod ayrı bir kuantum ışınlama kanalı gibi çalışırken ekip, "Q" harfinden oluşan 100 piksellik görüntüyü bu kanallar aracılığıyla yeniden oluşturdu.

Deneyde programlanabilir holografik kodlama ile tamamen optik bir ileri besleme sistemi bir araya getirildi. Böylece kuantum bilgilerinin 100 kanal üzerinden paralel biçimde aktarılması mümkün hâle geldi. Elde edilen doğruluk oranlarının klasik yöntemlerle ulaşılabilecek sınırları aştığı bildirildi.

Buradaki "ışınlama", bir nesnenin fiziksel olarak bir noktadan diğerine gönderilmesi anlamına gelmiyor. Bunun yerine ışık parçacıklarının taşıdığı kuantum durumları, dolaşıklık yardımıyla farklı bir konumda yeniden oluşturuluyor.

Çalışma, kuantum ışınlamanın tek kanal yerine büyük ölçekli paralel bir yapıda uygulanabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, yöntemin kuantum interneti, şifreli iletişim ve dağıtık kuantum bilgi işleme teknolojilerinin geliştirilmesinde kullanılabileceğini düşünüyor.