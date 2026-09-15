Dijital kimliğin geleceğine yönelik dünyanın dört bir yanından uzmanlar, İstanbul’da buluşacak!

Dijital kimlik, biyometri, güvenli belgeler ve sınır teknolojileri alanının önemli uluslararası buluşmalarından Secure ID Forum İstanbul 2026, Türk Telekom ana sponsorluğunda ve Kultura Teknoloji ev sahipliğinde, 15–16 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 2011 yılından bu yana düzenlenen ve 15 yıllık uluslararası birikimini bu yıl İstanbul'a taşıyan Secure ID Forum kapsamında, 50'den fazla ülkeden yaklaşık 140–150 kamu yetkilisinin, uluslararası kuruluşlar ve sektör temsilcileriyle birlikte 250'nin üzerinde katılımcının İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Türkiye, kimlik, biyometri, güvenli belgeler ve sınır teknolojileri alanında ilk kez bu ölçekte ve bu kadar geniş uluslararası katılıma sahip bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

50'DEN FAZLA ÜLKE, ORTAK BİR GELECEK

Avrupa ve Balkanlar'dan Kafkasya ve Orta Asya'ya, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyadan gelecek kamu delegasyonları, İstanbul'da iki gün boyunca kimliğin, güvenliğin ve sınır teknolojilerinin geleceğini konuşacak. Forum; ülkelerin kimlik ve nüfus otoritelerini, içişleri ve sınır yönetimlerinden sorumlu kamu kurumlarını, uluslararası kuruluşları ve teknoloji dünyasının önemli temsilcilerini aynı platformda bir araya getirecek. IOM – Uluslararası Göç Örgütü, Frontex – Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı ve INTERPOL – Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası kuruluşların temsilcileri de İstanbul'da bulunacak.

Türkiye ise forumda güçlü kamu ve teknoloji ekosistemiyle yer alacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ), TÜBİTAK BİLGEM ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü gibi Türkiye'nin kimlik, güvenli belge, dijital güven ve kamu teknolojileri alanındaki kritik kurumları, dünyanın farklı ülkelerinden gelen kamu delegasyonları ve teknoloji şirketleriyle İstanbul'da buluşacak.

Bu yönüyle Secure ID Forum İstanbul 2026, klasik bir konferans ve fuarın ötesinde; devletlerin devletlerle, kamu kurumlarının teknoloji dünyasıyla ve dünyanın farklı bölgelerinden karar vericilerin birbirleriyle doğrudan temas kurduğu geniş katılımlı uluslararası bir buluşma niteliği taşıyacak.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ İSTANBUL'DA

Secure ID Forum, güvenli kimlik ve dijital güven teknolojilerinin farklı katmanlarında faaliyet gösteren küresel teknoloji ekosistemini de İstanbul'a taşıyor. Thales, Entrust, Infineon Technologies, NXP Semiconductors, secunet, Neurotechnology, Regula, Linxens, Veridos, Matica, HID ve Laxton gibi sektörün önemli uluslararası teknoloji şirketlerinin temsil ettiği ekosistem; biyometri ve iris teknolojilerinden elektronik kimlik ve pasaport sistemlerine, güvenli belge ve çip teknolojilerinden kişiselleştirmeye, sınır kontrolünden dijital kimlik altyapılarına kadar uzanan geniş bir teknoloji alanını kapsıyor.

FORUMUN ANA SPONSORLUĞUNU TÜRK TELEKOM, TEKNOLOJİ PARTNERLİĞİNİ İSE IRİS ID ÜSTLENİYOR.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, güçlü dijital altyapısı ve teknoloji birikimiyle ülkenin teknolojik bağımsızlığını ve dijital egemenliğini destekleyen çalışmalarını sürdürüyor. Teknolojiyi insanı merkeze alan ve geleceğe değer katan bir anlayışla ele alan Türk Telekom, ana sponsoru olduğu Secure ID Forum İstanbul 2026 ile dijital kimlik, güvenlik ve kritik teknolojiler alanında dünyanın farklı ülkelerinden kamu otoritelerini, uluslararası kuruluşları ve teknoloji ekosistemini İstanbul'da buluşturan bu önemli platforma katkı sağlıyor.

KİMLİK ARTIK YALNIZCA BİR KART YA DA PASAPORT DEĞİL

İki gün boyunca gerçekleştirilecek oturum ve panellerde geleceğin kimlik ve sınır altyapısını şekillendiren temel konular ele alınacak. Dijital kimlik ve e-Kimlik sistemleri, mobil kimlik, biyometrik kimlik doğrulama, e-Pasaport ve güvenli belgeler, sınır yönetiminin modernizasyonu, kurumlar arası güvenli veri paylaşımı, birlikte çalışabilirlik, güvenlik ve kamu güveni forumun ana gündem başlıkları arasında yer alacak.

Program boyunca kamu otoriteleri, uluslararası kuruluşlar ve sektörün uzman isimleri; kısa ve odaklı sunumlar, uzman oturumları ve panellerle kendi ülkelerindeki uygulamaları, güncel projeleri ve geleceğe ilişkin yaklaşımlarını paylaşacak. Böylece katılımcılar iki gün içinde farklı coğrafyalardan çok sayıda gerçek uygulama ve deneyimi doğrudan karar vericilerden dinleme imkânı bulacak. Forumun önemli odaklarından biri, yeni teknolojilerin pilot uygulamaların ötesine geçerek ulusal ölçekte çalışan gerçek sistemlere nasıl dönüştürülebileceği olacak. Farklı ülkelerin hayata geçirdiği projeler ve uygulama deneyimleri paylaşılırken; başarılı örnekler, karşılaşılan güçlükler ve geleceğin ihtiyaçları kamu otoriteleri ile sektör uzmanları tarafından birlikte değerlendirilecek.

DEVLETLER İSTANBUL'DA AYNI MASAYA OTURACAK

Secure ID Forum İstanbul'un önemli özelliklerinden biri de G2G – Government to Government görüşmelere olanak sağlayan yapısı olacak. Kamu delegasyonları doğrudan görüşmeler gerçekleştirebilecek; ülkeler kendi deneyimlerini paylaşırken yeni teknolojileri, projeleri ve uluslararası iş birliği olanaklarını değerlendirebilecek. Bu yapısıyla forum, yalnızca bugünün teknolojilerinin konuşulduğu değil, gelecekte ülkeler arasında kurulabilecek yeni iş birliklerinin de temellerinin atıldığı uluslararası bir platform olacak.

Kultura Teknoloji Kurucu Ortağı Ferik Faruk Boyacıoğlu: "Secure ID Forum'un İstanbul'da gerçekleştirilmesi, Türkiye açısından uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın ötesinde özel bir anlam taşıyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye; teknolojiyi yalnızca kullanan değil geliştiren, kritik teknolojilerde kendi yetkinliklerini oluşturan, dijital egemenliğini ve güvenliğini güçlendiren ve sahip olduğu bilgi birikimini uluslararası iş birliklerine taşıyan bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Türkiye bugün bu vizyonu destekleyen güçlü bir kurumsal altyapıya sahip. NVİ'nin nüfus ve kimlik sistemlerindeki deneyimi, TÜBİTAK BİLGEM'in teknoloji ve dijital güvenlik yetkinlikleri, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün güvenli belge üretimindeki köklü kapasitesi ve Türk Telekom'un iletişim ve dijital altyapıdaki gücü, Türkiye'nin bu alandaki birikiminin önemli unsurlarını oluşturuyor. Türk Telekom ana sponsorluğunda ve Kultura Teknoloji ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Secure ID Forum İstanbul 2026, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'nin bu birikimini dünya ile buluşturan güçlü bir uluslararası platform olacak. Türkiye'nin Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Körfez ve Afrika arasında sahip olduğu stratejik konum da 50'den fazla ülkeden gelecek delegasyonların İstanbul'da aynı masa etrafında buluşmasıyla bir kez daha görünür hale gelecektir."

TÜRK TELEKOM'DAN DİJİTAL EGEMENLİK VE TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Secure ID Forum İstanbul 2026'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak, teknolojiyi ülkemizin kalkınmasının, rekabet gücünün ve geleceğinin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Dijitalleşmenin hız kazandığı yeni dönemde kimlik, veri, iletişim ve güvenlik altyapıları birbirinden ayrı düşünülemeyecek kadar stratejik bir önem taşıyor. Güçlü ve güvenli dijital altyapıların, ülkelerin teknolojik bağımsızlığının ve dijital egemenliğinin temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin iletişim ve dijital altyapısının en önemli aktörlerinden biri olmanın sorumluluğuyla, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle ülkemizin dijital dönüşümünü desteklerken, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'nin yalnızca teknolojiyi kullanan ve takip eden değil; teknoloji geliştiren, kendi yetkinliklerini oluşturan ve uluslararası iş birliklerine yön veren bir ülke olması ortak hedefimiz. Ana sponsorluğunu üstlendiğimiz Secure ID Forum İstanbul 2026'nın 50'den fazla ülkeden kamu otoritelerini, uluslararası kuruluşları ve teknoloji dünyasının önemli temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirmesini bu açıdan son derece değerli buluyoruz. Bu önemli buluşmanın, Türkiye'nin teknoloji alanındaki birikimini ve kabiliyetlerini dünyayla buluştururken, dijital kimlik ve güvenlik teknolojilerinin geleceğine yönelik yeni iş birliklerine de katkı sağlayacağına inanıyoruz."

GELECEĞİN GÜVENLİ KİMLİĞİ İSTANBUL'DA KONUŞULACAK

Dijitalleşen dünyada "kim olduğumuzu güvenli biçimde nasıl kanıtladığımız" artık yalnızca bir kimlik kartı ya da pasaport meselesi değil. Kimlik; kamu hizmetlerine erişimin, güvenli seyahatin, sınır yönetiminin, dijital ekonominin ve ülkelerin dijital egemenliğinin temel unsurlarından biri haline geliyor. Bu yeni dönemde teknoloji kadar güven, egemenlik, birlikte çalışabilirlik ve uluslararası iş birliği de önem kazanıyor.

15–16 Eylül'de İstanbul; 50'den fazla ülkeden karar vericileri, kamu otoritelerini, uluslararası kuruluşları ve teknoloji dünyasını bir araya getirerek iki gün boyunca güvenli kimliğin geleceğinin konuşulduğu küresel bir buluşma noktası olacak.

SECURE ID FORUM ISTANBUL 2026 15–16 Eylül 2026 Atatürk Kültür Merkezi – İstanbul