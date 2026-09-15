James Eebb, Chariklo’nun halkalarında şaşırtıcı değişimler tespit etti

Satürn ile Uranüs arasında hareket eden Chariklo, yaklaşık 250 kilometre çapıyla bilinen en büyük "centaur" sınıfı gök cismi. Çevresindeki iki dar halka, 2013 yılında Chariklo'nun uzak bir yıldızın önünden geçişi sırasında keşfedilmişti.

Science Advances'ta yayımlanan araştırma, James Webb'in 18 Ekim 2022'de gerçekleştirdiği yıldız örtülmesi gözlemine dayanıyor. Bu yöntemde gök cisminin ve halkalarının bir yıldızdan gelen ışığı ne ölçüde engellediği inceleniyor.

Sonuçlara göre halkaların konumları büyük ölçüde değişmezken yapıları ve opaklıkları farklılaştı. İç halka C1R'nin önceki ölçümlere kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha opak hâle geldiği, dış halka C2R'nin opaklığının ise 2017 verilerine göre yaklaşık yüzde 60 azaldığı belirlendi.

Bilim insanları dış halkadaki zayıflamanın madde kaybından kaynaklanabileceğini düşünüyor. İç halkadaki yoğunlaşmanın ise yeni madde girişi veya büyük parçacıkları küçük tanelere ayıran çarpışmalarla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, değişimlerin gerçekten zaman içinde mi gerçekleştiğini yoksa farklı dalga boylarındaki gözlemlerden mi kaynaklandığını kesinleştirmek için yeni ölçümlere ihtiyaç bulunduğunu belirtiyor. Keşif, küçük gök cisimlerinin halkalarının oluşumu ve kararlılığı hakkındaki mevcut modellerin yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir.