“Kodlamayan” RNA'larda gizli proteinler bulundu: Kanser araştırmalarında yeni dönem

Yapılan araştırmada, yaklaşık 10 bin tümör örneğine ait kanser genom verileri incelendi. Ribozom profilleme verilerini yapay zekâ destekli yapısal modellemeyle birleştiren ekip, 478 uzun kodlamayan RNA geninin ürettiği düşünülen 1.782 yüksek güvenilirlikli mikropeptit tespit etti.

British Journal of Cancer'da yayımlanan çalışmaya göre, belirlenen mikropeptitlerden 314'ünde kanser farklı evrelere ilerlerken anlamlı değişiklikler görüldü. Bulgular, uzun kodlamayan RNA'ların tümör biyolojisindeki rolünün daha önce düşünülenden kapsamlı olabileceğine işaret etti.

Araştırmacılar bazı mikropeptitlerin özgün dizilim ve yapısal özelliklere sahip olduğunu belirledi. Bu moleküllerin gelecekte kanserin ilerlemesini takip etmekte kullanılabilecek biyolojik belirteçlere dönüşebileceği düşünülüyor. Ayrıca tümör hücrelerinin yüzeyinde bağışıklık sistemine sunulmaları, yeni tedavi hedefleri açısından da araştırılabilir.

Bununla birlikte çalışma, mikropeptitlerin kanseri doğrudan etkilediğini veya tedavide kullanılabileceğini henüz kanıtlamıyor. Araştırmacılar, hazırlanan kataloğun laboratuvar deneyleri için başlangıç noktası olduğunu ve moleküllerin biyolojik görevlerinin yeni çalışmalarla doğrulanması gerektiğini vurguluyor.