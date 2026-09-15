Sinek beyni sanal dünyaya taşındı mı? “Matrix” iddiasının ardındaki gerçek

Yaklaşık 10 yıllık çalışmayla hazırlanan haritada 166 bin 700'den fazla nöron bulunuyor. Bilim insanları ayrıca hücreler arasındaki bağlantıları belirleyerek yaklaşık 11 bin 700 farklı nöron tipini sınıflandırdı. Haritanın beyinle vücut arasındaki komutları taşıyan ventral sinir kordonunu da kapsaması, hareketlerin sinirsel kaynağının izlenebilmesini sağlıyor.

Verileri kullanan yazılımcılar, sinir sistemi simülasyonunu Doom, Minecraft ve Super Mario gibi oyunlara bağladı. Oyun görüntüleri sayısal sinyallere dönüştürülerek sineğin görme devrelerini temsil eden nöronlara aktarılıyor. Ağda oluşan tepkiler daha sonra hareket komutlarına çevriliyor.

Ancak Euronews'ün aktardığına göre, bu işlem gerçek sineğin zihninin bilgisayara yüklenmesi anlamına gelmiyor. Konektom yalnızca nöronların bağlantı şemasını gösteriyor; anıları, elektriksel özellikleri, hormonal etkileri ve öznel deneyimleri eksiksiz biçimde içermiyor.

Üstelik haritası çıkarılan sinek yaşamıyor. Bu nedenle ekrandaki sanal canlı, gerçek hayvanın bilincini sürdüren dijital bir kopya değil; biyolojik bağlantılardan yararlanan gelişmiş bir bilgisayar simülasyonu olarak değerlendiriliyor.