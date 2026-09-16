James Webb ve Hubble’dan şaşırtan keşif: Neptün’ün ötesinde 27 gizemli cisim bulundu

Trans-Neptün Cisimleri olarak sınıflandırılan nesnelerin tamamının çapının 40 kilometreden küçük olduğu belirlendi. En küçüklerinin ise yalnızca 5 ila 10 kilometre genişliğinde olabileceği tahmin ediliyor. Yaklaşık 4,6 milyar yıl önceki Güneş Sistemi'nden izler taşıyan bu cisimler, adeta kozmik birer zaman kapsülü niteliğinde.

Bilim insanları, milyarlarca yıl boyunca gerçekleşen çarpışmaların küçük nesnelerin yüzeylerini aşındırmasını, renklerini ve kimyasal yapılarını değiştirmesini bekliyordu. Ancak Hubble'ın görünür ışık, James Webb'in ise kızılötesi gözlemleri bunun tersini gösterdi. Küçük cisimlerin renk ve yüzey bileşimlerinin, daha büyük nesnelerle şaşırtıcı ölçüde benzer olduğu görüldü.

Araştırmada ayrıca küçük Trans-Neptün Cisimlerinin sayısının teorik modellerde öngörülenden daha az olduğu tespit edildi. Bulgular, bölgede çarpışmaların düşünüldüğünden daha seyrek yaşanmış olabileceğini veya bu çarpışmaların yüzeyleri değiştirmediğini düşündürüyor. Araştırmacılara göre keşif, Kuiper Kuşağı'nın evrimi ve gezegenlerin oluşum sürecine ilişkin modellerin yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir.