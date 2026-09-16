Kuantum malzemeler karanlık maddenin izini ortaya çıkarabilir!

Physical Review Letters'ta yayımlanan araştırmada, megaelektronvolt seviyesinin altında kütleye sahip karanlık madde parçacıklarını aramak için üç malzeme sınıfı incelendi. Bunlar titanyum diselenit (TiSe₂), stronsiyum rutenat (Sr₂RuO₄) ve "delik katkılı" elmas olarak sıralandı.

Araştırmacılar, söz konusu malzemelerde bulunan düşük enerjili plazmonların karanlık maddenin elektronlarla etkileşimi sonucu doğabilecek küçük enerji değişimlerini büyütebileceğini hesapladı. Plazmonlar, bir malzemedeki elektronların ortaklaşa gerçekleştirdiği titreşimler olarak tanımlanıyor. Her malzemede farklı bir kuantum mekanizmasından kaynaklanan bu titreşimlerin, mevcut dedektör önerilerinden birkaç büyüklük mertebesi daha yüksek hassasiyet sağlayabileceği belirtiliyor.

Malzemelerin yöne bağlı tepki vermesi, olası sinyalin uzaydaki geliş yönünün de belirlenmesine yardımcı olabilir. Bu özellik, gerçek bir karanlık madde etkileşimini çevresel gürültüden ayırmak açısından önem taşıyor.

Çalışma henüz çalışan bir dedektör veya karanlık madde keşfi sunmuyor. Sonuçlar, ilk prensiplere dayalı bilgisayar hesaplamalarından elde edilen teorik bir öneri niteliğinde. Araştırmacılar, bulguların gelecekte yeni nesil karanlık madde algılayıcılarının tasarlanmasına zemin hazırlayabileceğini düşünüyor.