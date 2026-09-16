Mark Zuckerberg’dan yapay zekâyı yavaşlatma çağrılarına ret

Tartışma, Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin güvenlik önlemleri gelişmelere yetişene kadar yapay zekâ çalışmalarının yavaşlatılması gerektiğini söylemesiyle büyüdü. OpenAI CEO'su Sam Altman ve xAI'ın kurucusu Elon Musk da ileri düzey sistemlerin kontrolü konusunda benzer endişeler dile getirdi.

Zuckerberg ise yapay zekâ laboratuvarlarının ortak bir fren mekanizması yerine kendi sistemlerinin güvenliğinden sorumlu olması gerektiğini belirtti. Meta CEO'suna göre şirketler, kullanıcıların ve kamuoyunun güvenini kaybetmemek için riskli modelleri piyasaya sürmekten kaçınmak zorunda.

Meta'nın güvenlik gerekçesiyle "Muse" adlı yapay zekâ aracının çıkışını ertelemesini örnek gösteren Zuckerberg, gönüllü önlemlerin uygulanabildiğini söyledi. Ayrıca şirketin kaynaklarını kontrolsüz biçimde kendisini geliştiren sistemlerden çok, insanların günlük yaşamında kullanabileceği pratik yapay zekâ araçlarına yönlendirdiğini vurguladı.

Reuters'ın aktardığına göre Zuckerberg, bağımsız kuruluşların yapay zekâ modellerini değerlendirmesini iyi bir güvenlik uygulaması olarak görüyor. Açıklamalar, teknoloji dünyasında hız, rekabet ve güvenlik arasındaki görüş ayrılığını yeniden gündeme taşıdı.