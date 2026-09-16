One UI 9.5 alacak Samsung modelleri sızdırıldı: İşte beklenen cihazlar

Android 17 QPR2 tabanlı olacağı belirtilen One UI 9.5'in, 2027'nin başında Galaxy S27 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Beta programının ise 2026'nın son aylarında sınırlı sayıda kullanıcıyla başlatılabileceği öne sürülüyor.

Güncellemeyi alması beklenen katlanabilir modeller arasında Galaxy Z Flip6, Z Flip7, Z Flip7 FE, Z Flip8, Z Fold6, Z Fold Special Edition, Z Fold7, Z Fold8, Z Fold8 Ultra ve Z TriFold bulunuyor. Son yıllarda piyasaya çıkan Galaxy S serisi telefonların yanı sıra güncelleme desteği devam eden Galaxy A, M, F ve Tab modellerinin de listeye katılması bekleniyor.

Yeni sürümün daha şeffaf arayüz öğeleri, yenilenen kamera tasarımı ve geliştirilmiş parmak izi kurulum ekranı sunacağı belirtiliyor. Yerleşik uygulama kilidi, uygulama yansıtma, büyük ekranlara uyarlanmış düzenler ve gelişmiş yapay zekâ özellikleri de gündemde.

Ancak listenin henüz Samsung tarafından doğrulanmadığı unutulmamalı. Güncellemenin dağıtım takvimi ve desteklenecek modeller bölgelere göre değişebilir.