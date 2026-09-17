James Webb’den büyüleyici keşif: Karina Bulutsusu’nda “hazine sandığı”

Dünya'dan yaklaşık 7 bin 500 ışık yılı uzakta bulunan yapı, güçlü yıldız rüzgârları ve yoğun radyasyonun etkisiyle şekilleniyor. Özellikle yakınındaki Eta Carinae yıldız sistemi, Güneş'ten beş milyon katı aşan parlaklığıyla çevresindeki gaz ve toz bulutlarını dönüştürüyor.

Webb'in hassas kızılötesi gözlemleri, tozun ardında kalan kompakt yıldız kümesini görünür hâle getirdi. Araştırmacılar, sütunun içinde yaklaşık 70 yıldız bulunduğunu ve bu genç kümenin yalnızca 1,3 milyon yaşında olduğunu tahmin ediyor. Bölgedeki yıldız oluşumu, sütunun üst bölümünü içeriden aşındırarak açık kapaklı bir sandığı andıran sıra dışı görünümü meydana getiriyor.

Kümenin en dikkat çekici üyeleri arasında, Güneş'in yaklaşık 19 katı kütleye sahip dev bir yıldız da bulunuyor. Büyük kütleli yıldızlar daha seyrek oluşuyor; buna karşılık çok daha parlak ışık yayıyor ve küçük yıldızlardan daha hızlı evrim geçiriyor.

NASA'nın "Günün Astronomi Görseli" seçkisinde yayımlanan kare, Karina Bulutsusu'nun yalnızca görsel ihtişamını değil, yıldızların nasıl doğup çevrelerini nasıl değiştirdiğini de gözler önüne seriyor. Bu gözlem, farklı kütlelerdeki yıldızların aynı kozmik yuva içinde gelişimini karşılaştırmak açısından bilim insanlarına değerli veriler sağlayabilir.

Görsel Kaynak: NASA