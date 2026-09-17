NASA Ay’da 222 metrelik yeni krater keşfetti: Yüz yılda bir gerçekleşiyor

NASA destekli LROC ekibinin verilerine göre krater, Nisan-Mayıs 2024 döneminde bir asteroid ya da kuyruklu yıldız parçasının Ay'a çarpmasıyla meydana geldi. Çarpışma Dünya'dan veya uzaydaki teleskoplarla doğrudan görülemedi. Bölgedeki değişiklik, farklı tarihlerde çekilen Ay görüntülerinin karşılaştırılması sırasında 2025 yazının sonunda fark edildi.

Araştırmacılar, yaklaşık altı ay boyunca bölgenin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekerek ayrıntılı bir yüzey haritası hazırladı. İncelemeler, kraterin kenarlarının eski Ay yüzeyinin yaklaşık 8 metre üzerine yükseldiğini ve duvar eğiminin bazı noktalarda 40 dereceye ulaştığını gösterdi.

Çarpışmanın etkileri yalnızca krater çevresiyle sınırlı kalmadı. Yüzeydeki bozulmaların 100 kilometreden daha uzak bölgelerde bile tespit edildiği, çarpma sırasında savrulan malzemelerin iki farklı dalga hâlinde yayıldığı belirlendi.

Bilimsel modellere göre Ay'da bu büyüklükte bir krater yaklaşık 132 yılda bir oluşuyor. Keşfin, çarpma fiziğini anlamanın yanı sıra gelecekte kurulması planlanan Ay üslerinin küçük ve yüksek hızlı parçacıklara karşı korunmasına da katkı sağlayacağı belirtiliyor.