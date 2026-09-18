Bilim insanları 165 milyon yıllık Jura ormanının sesini yeniden canlandırdı!

Discover Wildlife'ın aktardığı araştırmada, Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Jiulongshan Formasyonu'ndan çıkarılan dokuz türe ait 20 böcek fosili incelendi. Cırcır böceklerinin akrabası olan bu canlıların sert ön kanatlarında, birbirine sürtülerek ses üreten törpü benzeri dişler ve özel yapılar korunmuştu.

Araştırmacılar; akrabalık analizini, lazer Doppler titreşim ölçümlerini, sayısal simülasyonları ve yapay zekâyı birleştirdi. Fosil kanatlardaki diş aralıkları, kanat boyutu ve yaşayan türlerden alınan veriler sayesinde çağrıların frekansı ile ritmi modellendi. Böylece tek bir Jura ekosisteminin olası böcek korosu yeniden canlandırıldı.

PNAS'ta yayımlanan bulgular, türlerin farklı frekanslarda saf tonlu çağrılar çıkardığını ortaya koydu. Çağrıların çoğu yaklaşık 5 kilohertz düzeyindeyken bir türün 20 kilohertzin üzerine çıkarak ultrason kullandığı belirlendi. Bu, böceklerde ultrasonik iletişimin yarasaların ortaya çıkışından çok daha önce geliştiğine işaret ediyor.

Bilim insanları, saf tonların dinleyen avcıların böceğin yerini belirlemesini güçleştirmiş olabileceğini düşünüyor. Kozalaklı ağaçlar, sikaslar ve atkuyruklarıyla kaplı; çiçekli bitkilerin henüz bulunmadığı bu ormanlar, muhtemelen çok katmanlı bir ses ortamına sahipti. Çalışma gerçek bir kayıt sunmuyor; fosillerden ve fiziksel modellerden üretilmiş bilimsel bir tahmin sağlıyor ve yeni araştırma kapıları açıyor.