Google, Gemini Live için “geçici video modu” geliştiriyor

Android Authority tarafından Google uygulamasının Android için yayımlanan 17.59.17.sa.arm64 sürümünde yapılan incelemede, yeni moda ilişkin iki kod satırı tespit edildi. Bunlardan biri özelliğin adını taşırken diğeri, Live oturumlarındaki video girişleri için geçici modun etkinleştirilebileceğini belirtiyor.

Gemini Live hâlihazırda telefon kamerasından aktarılan görüntüleri gerçek zamanlı olarak analiz edebiliyor. Kullanıcılar çevrelerindeki nesneleri gösterebiliyor, gördükleri içerikler hakkında soru sorabiliyor ve yapay zekâdan anlık yardım alabiliyor. Ancak bu etkileşimler Gemini Uygulamaları Etkinliği kapsamında saklanabiliyor.

Yeni modun devreye girmesi hâlinde Gemini, kamera görüntüsünü konuşma sırasında değerlendirecek ancak oturum sonrasında başvurulabilecek uzun vadeli bir kayıt oluşturmayabilecek. Böylece hassas görüntüler paylaşmak isteyenler için ek bir gizlilik seçeneği sunulabilir.

Gemini'de geçici sohbet özelliği bulunmasına rağmen bu seçenek henüz Live oturumlarını kapsamıyor. Yeni video modu söz konusu eksikliği giderebilir. Bununla birlikte Google özelliği resmen duyurmadı. APK incelemelerinde görülen işlevlerin geliştirme sürecinde değişebileceği veya hiç yayımlanmayabileceği unutulmamalı. Özelliğin yayın tarihi, destekleyeceği cihazlar ve verilerin teknik olarak ne kadar süre tutulacağı şimdilik ise belirsizliğini koruyor.