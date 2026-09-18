Google’dan Android’e önemli yenilik: Şifreler ve geçiş anahtarları güvenle taşınabilecek

Google'ın açıklamasına göre eski yöntemde parolalar çoğunlukla şifrelenmemiş metin dosyaları hâlinde dışa aktarılıyordu. Bu durum, dosya telefonda kaldığı sürece bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçme riskini artırıyordu. Geçiş anahtarları ise farklı parola yöneticilerine doğrudan aktarılamıyordu.

Yeni sistemde süreç, kullanılmak istenen parola yöneticisindeki içe aktarma ya da kopyalama seçeneğiyle başlıyor. Android, cihazda kurulu mevcut parola yöneticilerini otomatik olarak tespit ediyor ve verilerin hangi hizmetten alınabileceğini gösteriyor. Kullanıcı devam komutunu verdikten sonra eski uygulamasına yönlendiriliyor; taşınacak kayıtları inceleyerek aktarımı onaylıyor. Şifreler ve geçiş anahtarları, herhangi bir dosya oluşturulmadan uygulamalar arasında birkaç saniye içinde aktarılıyor.

Yeni aktarım altyapısı Google Şifre Yöneticisi, 1Password, Bitwarden ve Dashlane tarafından destekleniyor. Google, ilerleyen dönemde daha fazla parola yöneticisinin sisteme katılacağını belirtiyor. Özellik Android 8 ve üzerindeki cihazlarda kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar güvenlik araçlarını değiştirme konusunda daha fazla özgürlük kazanırken hesap bilgilerinin aktarım sırasında açıkta kalması da önleniyor. Google, sistemin kullanıcıların kendi verileri üzerindeki kontrolünü artırmak ve sağlayıcı bağımlılığını azaltmak amacıyla tasarlandığını vurguluyor.