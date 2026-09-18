OpenAI ve Microsoft’a telif davası: Milyonlarca makale izinsiz mi kullanıldı?

Reuters'ın haberine göre The New York Times, New York Daily News ve diğer medya kuruluşları; ChatGPT'nin geliştirilmesi sırasında telifli haberlerin izin alınmadan kullanıldığını savunuyor. Davacılar arasında Ziff Davis yayınları, The Intercept ve Center for Investigative Reporting da bulunuyor.

Dosyaya giren şirket içi yazışmalarda, bazı yöneticilerin yapay zekâ araçlarının haber sitelerinin yerini kısmen alabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Yayıncılar ayrıca OpenAI çalışanlarının ücretli içeriklere erişmek için yöntemler geliştirdiğini iddia etti.

OpenAI ve Microsoft ise yapay zekâ eğitiminde kullanılan içeriklerin dönüştürülerek yeni çıktılar oluşturduğunu, bu nedenle kullanımın ABD telif hukukundaki "adil kullanım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Microsoft, mahkeme belgelerinde yer alan çalışan ifadelerinin şirketin hukuki görüşünü temsil etmediğini açıkladı.

Davanın sonucunda, yapay zekâ modellerinin telifli içeriklerle eğitilmesinin dönüştürücü bir kullanım sayılıp sayılmayacağı belirleyici olacak. Kararın, teknoloji şirketleriyle medya kuruluşları arasındaki içerik kullanımına ilişkin gelecekteki kuralları da etkileyebileceği belirtiliyor.