WhatsApp’tan iPhone kullanıcılarına yeni düğme: Sohbetlerde arama kolaylaşıyor

Yeni kısayol, kullanıcı sohbet ekranını yukarı doğru kaydırdığında ekranın üst kısmında beliriyor. Konuşmanın en son mesajlarına dönüldüğünde ise otomatik olarak kayboluyor. Böylece düğme, ihtiyaç duyulmadığı anlarda ekranda yer kaplamıyor.

Daha önce belirli bir konuşmada mesaj aramak isteyenlerin kişi ya da grup adına dokunması, sohbet bilgileri sayfasını açması ve buradaki arama seçeneğini kullanması gerekiyordu. Yeni düzenlemeyle bu adımlar ortadan kalkıyor. Kullanıcılar kısayola dokunarak sohbet ekranından ayrılmadan arama bölümünü açabiliyor ve anahtar kelime yazarak ilgili mesajlara ulaşabiliyor.

Yeni arama düğmesi yalnızca bireysel konuşmalarla sınırlı değil. Özelliğin grup sohbetlerinde ve WhatsApp kanallarında da aynı şekilde çalıştığı belirtiliyor. İşlev mevcut arama aracını değiştirmiyor; yalnızca erişimi daha hızlı ve pratik hâle getiriyor.

Güncelleme aşamalı dağıtıldığı için bütün iPhone kullanıcılarında aynı anda görünmeyebilir. Özelliğe henüz ulaşamayanların WhatsApp'ın güncel sürümünü kullandıklarını kontrol etmeleri ve dağıtımın hesaplarına açılmasını beklemeleri gerekiyor. Şirket, yeni özelliklerin dağıtımını çoğunlukla sınırlı kullanıcı gruplarıyla başlatıyor ve olası sorunların ardından erişimi zaman içinde genellikle daha geniş bir kitleye açıyor.