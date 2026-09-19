Bilim insanları 2 bin yıllık parşömenlerin sırrını çözmek için yenilerini yaktı

Milattan sonra 79 yılında gerçekleşen Vezüv patlaması, Herculaneum kentindeki bir kütüphanede bulunan binden fazla papirüsü kömürleştirmişti. Günümüze ulaşan tek bütünlüklü Antik Çağ kütüphanesi olarak değerlendirilen koleksiyondaki rulolar, açılmaya çalışıldığında parçalanarak toza dönüşüyor.

Phys.org'un aktardığı araştırmada bilim insanları, papirüs ve kamış kalemlerle hazırlanan modern rulolara farklı metinler yazdı. Kurşun içeren mürekkep kullanılan belgeler daha sonra fırında yakılarak antik örneklerin maruz kaldığı koşullar taklit edildi.

Deneyler, mürekkepteki çok küçük miktardaki kurşunun bile X-ışını bilgisayarlı tomografiyle tespit edilebildiğini gösterdi. Kurşunun, kömürleşmiş papirüse kıyasla 25 kata kadar daha fazla X-ışını emmesi, harflerin belirginleşmesini sağladı.

Araştırmacılar ayrıca taşınabilir X-ışını floresans cihazlarının kurşun içeren ruloları önceden belirleyebileceğini açıkladı. Yeni yöntemin, kırılgan papirüsler fiziksel olarak açılmadan dijital ortamda çözülmesine ve Antik Çağ'dan kalan kayıp felsefi metinlerin gün yüzüne çıkarılmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.