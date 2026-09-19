Bozulan ışıkla veri aktarımı başardı: Lazer internet için yeni dönem

Serbest uzay optik iletişiminde veriler, fiziksel kablo yerine havada ilerleyen lazer ışınlarıyla taşınıyor. Ancak sıcaklık, rüzgâr ve hava yoğunluğundaki değişimler ışını bozarak kodlanan bilgilerin alıcıya hatalı ulaşmasına neden olabiliyor. Geleneksel sistemlerde bu bozulmanın sürekli ölçülmesi ve düzeltilmesi gerekiyor.

i-HLS'nin aktardığı araştırmada, Güney Afrika'daki Wits Üniversitesi ile Fransa'daki Bordeaux Üniversitesinden bilim insanları farklı bir yaklaşım benimsedi. Ekip, verileri ışının görünümüne değil, bozulmalara karşı dayanıklı topolojik özelliklerine kodladı. Deneylerde "optik skyrmion" adı verilen özel ışık desenlerinden yararlanıldı.

Teknoloji, gerçek atmosfer koşullarındaki 270 metrelik açık hava bağlantısında test edildi. Sistem çoğu koşulda yüzde 98'in üzerinde veri doğruluğuna ulaştı. Şiddetli türbülans altında bile doğruluk oranının yaklaşık yüzde 86 seviyesinde kaldığı bildirildi.

Araştırmacılara göre yöntemin en önemli avantajı, bozulan ışının alıcıda baştan oluşturulmasına ihtiyaç duymaması. Topolojik bilgi, ışının şekli ciddi ölçüde değişse bile korunabiliyor. Bu özellik gelecekte binalar, uçaklar, uydular ve yer istasyonları arasında daha kararlı lazer iletişimi kurulmasını sağlayabilir. Ancak sistemin uzun mesafelerdeki performansının belirlenmesi için daha kapsamlı deneyler yapılması gerekiyor.