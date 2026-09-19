Şimdiye kadar görülen en genç gezegen keşfedildi: Büyüklüğü bilim insanlarını şaşırttı

Dünya'dan yaklaşık 450 ışık yılı uzakta bulunan gezegenin kütlesinin Jüpiter'e yakın olduğu düşünülüyor. Ancak yoğun gaz ve toz tabakasının içinde bulunması nedeniyle kesin kütlesi henüz ölçülemiyor. NASA'nın açıklamasına göre keşif, gezegen oluşumuna ilişkin mevcut modellerin eksik yönlerini ortaya koyuyor.

Elias 2-24 b'nin varlığına dair ilk işaret, ALMA gözlemevinin genç yıldızı çevreleyen diskte bir boşluk tespit etmesiyle ortaya çıktı. Daha sonra Avrupa Güney Gözlemevi, bu boşluğun içinde soluk bir ışık noktası belirledi. Araştırmacılar, Keck Gözlemevi'nin 2018 ve 2020 yıllarına ait arşiv görüntülerini birleştirerek noktanın hareketini inceledi ve bunun bir gezegen olduğunu doğruladı.

Mevcut modellere göre Jüpiter büyüklüğündeki bir gezegenin, Jüpiter'in Güneş'e uzaklığında oluşması yaklaşık 5 milyon yıl sürüyor. Elias 2-24 b ise yıldızından yaklaşık 55 astronomik birim uzakta bulunmasına rağmen çok daha kısa sürede dev boyutlara ulaştı.

Keşfin, dev gezegenlerin oluşum süreçlerini anlamaya ve genç yıldızların çevresindeki disk boşluklarının gezegenler tarafından açıldığı görüşünü güçlendirmeye yardımcı olması bekleniyor.