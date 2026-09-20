Ay'ın yüzeyinde yeni iz! 2024'te oluşan dev krater keşfedildi

Bilim insanları, NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracındaki LROC cihazından alınan görüntüler sayesinde Ay yüzeyinde yeni oluşmuş dev bir krater tespit etti. Tom McGetchin'in adını taşıyan kraterin yaklaşık 222 metre genişliğinde ve 43 metre derinliğinde olduğu belirlendi.

Araştırmacılara göre McGetchin, 11 Nisan ile 22 Mayıs 2024 arasında Ay'a çarpan bir gök cismi sonucunda oluştu. Çarpan cismin üç ila altı katlı bir bina büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız veya asteroid olabileceği değerlendiriliyor.

Krater, 24 Ekim 2025'te yapılan rutin veri incelemesi sırasında fark edildi. Görüntülerde çevresinde koyu bir hale bulunan sıra dışı parlak bir bölge dikkat çekti. Daha ayrıntılı görüntüler, oluşumun boyutunu ve şeklini doğruladı.

Çarpmanın etkisi yalnızca kraterle sınırlı kalmadı. Araştırmacılar, kraterin çevresinde yaklaşık 6 kilometre genişliğinde daha soğuk bir bölge tespit etti. Bu alanın geceleri çevresine göre yaklaşık 9 derece daha soğuk olduğu belirlendi. Çarpmanın Ay'ın yüzeyindeki toprağı gevşeterek ısı tutma kapasitesini değiştirdiği düşünülüyor.

Bilim insanları, yeni keşfin Ay yüzeyindeki çarpışmaların nasıl gerçekleştiğini anlamaya yardımcı olacağını belirtiyor. Bulgular ayrıca güçlü bir çarpmanın, kraterin kenarından çok daha geniş bir alandaki yüzey özelliklerini değiştirebildiğini gösteriyor.