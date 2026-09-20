Birçok kişinin çocuklukta yaşadığı değişim! Sarı saçlar neden koyulaşıyor?

Bazı çocukların doğuştan sarı olan saçları büyüdükçe belirgin şekilde koyulaşabiliyor. Hatta platin sarısı saçlar zamanla koyu kahverengiye veya siyaha kadar dönüşebiliyor. Araştırmacılara göre bu değişimin temelinde genetik yapı, saç köklerindeki pigment üretimi ve çocukluk döneminin ilerleyen yıllarında devreye giren hormonlar bulunuyor.

Saç rengini belirleyen temel unsur melanin adı verilen pigment. Saç köklerindeki özel hücreler tarafından üretilen melaninin iki ana türü bulunuyor. Kahverengi ve siyah tonlardan sorumlu eumelanin miktarı arttıkça saç rengi de koyulaşıyor. Sarı ve kızıl tonlarda ise farklı bir melanin türü olan feomelanin etkili oluyor.

Saç rengindeki en belirgin değişim ise çoğunlukla ergenlik döneminde görülüyor. Yaklaşık 10-13 yaş arasında meydana gelen hormonal değişimlerin, saç köklerinin daha fazla eumelanin üretmesine neden olarak sarı saçların zamanla koyulaşmasına katkıda bulunabileceği düşünülüyor.

Ancak bilim insanları sürecin tam olarak nasıl gerçekleştiğinden henüz emin değil. Hangi hormonun veya hangi genlerin bu değişimi doğrudan kontrol ettiği kesin olarak belirlenmiş değil. Araştırmacılara göre genetik farklılıklar, aynı hormonal değişimleri yaşayan çocukların saçlarının neden farklı şekilde tepki verdiğini açıklayabilir.