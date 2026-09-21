Fotoğraflarda yüzünüz neden garip çıkıyor? Bilimsel nedeni belli oldu

Ayna yüzümüzü sağ ve sol yönleri ters çevrilmiş şekilde gösteriyor. Yüzümüzdeki küçük asimetriler nedeniyle fotoğraftaki görüntümüz, aynada her gün gördüğümüz halimizden farklı görünebiliyor.

Psikolojideki "salt maruz kalma etkisi" de burada devreye giriyor. Bir görüntüyü ne kadar sık görürsek ona o kadar aşina oluyoruz. Bu nedenle aynadaki yansımamız bize daha tanıdık ve doğal geliyor. Çevremizdeki insanlar ise bizi aynadaki halimizin tersiyle görüyor.

FOTOĞRAFIN AÇISI DA ÇOK ÖNEMLİ

Ancak farkın nedeni yalnızca görüntünün ters çevrilmesi değil. Aynaya baktığımızda hareket ediyor, farklı açılardan kendimizi görüyor ve ifademizi değiştirebiliyoruz. Fotoğraf ise yüzümüzün yalnızca bir anını donduruyor. Kamera mesafesi, lens, ışık ve çekim açısı da yüzün fotoğraftaki görünümünü değiştirebiliyor. Bu nedenle fotoğrafta gördüğümüz tek bir kare, insanların günlük hayatta bizi gördüğü görüntüyü tamamen yansıtmayabilir.