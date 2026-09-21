Güneş Sistemi'nin uzaklarında keşfedildi! En küçüğü sadece 5 kilometre

TNO'lar, Güneş Sistemi'nin oluşumundan geriye kalan buzlu yapı taşları olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar, bu küçük cisimlerin sayısının bazı gezegen oluşum modellerinin tahminlerinden daha düşük olduğunu belirledi.

Gözlemlerde ayrıca küçük TNO'ların yüzey renklerinin daha büyük cisimlerle benzer olduğu görüldü. Bilim insanları, milyarlarca yıl boyunca çeşitli çarpışmalara maruz kalmalarına rağmen bu cisimlerin oluştukları döneme ait bazı özellikleri korumuş olabileceğini düşünüyor.