Güneş Sistemi'nin uzaklarında keşfedildi! En küçüğü sadece 5 kilometre
James Webb ve Hubble uzay teleskoplarını kullanan astronomlar, Neptün'ün ötesinde yer alan uzak bölgelerde 27 küçük trans-Neptün cismi (TNO) keşfetti. Bu cisimler arasında çapı yaklaşık 5 kilometre olan son derece küçük bir gök cismi de bulunuyor.
TNO'lar, Güneş Sistemi'nin oluşumundan geriye kalan buzlu yapı taşları olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar, bu küçük cisimlerin sayısının bazı gezegen oluşum modellerinin tahminlerinden daha düşük olduğunu belirledi.
Gözlemlerde ayrıca küçük TNO'ların yüzey renklerinin daha büyük cisimlerle benzer olduğu görüldü. Bilim insanları, milyarlarca yıl boyunca çeşitli çarpışmalara maruz kalmalarına rağmen bu cisimlerin oluştukları döneme ait bazı özellikleri korumuş olabileceğini düşünüyor.
Haber Girişi