Android kullanıcıları için yeni tehlike: Banka şifreleri ve PIN kodları çalınıyor

Zararlı yazılım; sahte reklamlar, SMS yoluyla gönderilen kimlik avı bağlantıları ve popüler uygulamaları taklit eden indirme sayfaları üzerinden yayılıyor. Kullanıcı sahte uygulamayı yüklediğinde, finansal ödül veya bağlantı sorunu gibi yanıltıcı gerekçelerle Android'in Erişilebilirlik Hizmeti için izin talep ediliyor.

Bu yetki verildiğinde yazılım, ekrandaki hareketleri takip edebiliyor ve uygulamalarla etkileşime geçebiliyor. Ayrıca geliştiricilerin cihaz testi için kullandığı Android Debug Bridge özelliğini kötüye kullanarak güvenlik kısıtlamalarını aşabiliyor. Sisteme yerleşen yapay zekâ destekli bileşen, önceden belirlenmiş sabit komutlara bağlı kalmadan ekrandaki öğeleri analiz ederek ne zaman dokunması veya kaydırması gerektiğine karar verebiliyor.

Zararlı yazılım, bankacılık uygulamalarının üzerine sahte ekranlar yerleştirerek kullanıcı adı ve parolaları kaydediyor. Telefon ekranındaki dokunma koordinatlarını takip ederek PIN kodlarını ve kilit desenlerini yeniden oluşturabiliyor; çok faktörlü doğrulama bildirimleriyle tek kullanımlık şifreleri de ele geçirebiliyor.

Uzmanlar, uygulamaların yalnızca resmî mağazalardan indirilmesini öneriyor. Nedeni açık olmayan Erişilebilirlik, Kablosuz Hata Ayıklama veya Geliştirici Seçenekleri taleplerinin reddedilmesi gerektiği belirtiliyor.