Çin uzayda tarım çalışmalarını hızlandırdı: Buğdaydan ikinci nesil elde edildi

Tiangong Uzay İstasyonu'nda marul, havuç, ayçiçeği, patates ve buğday gibi ürünler üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. İstasyona 2025 yılında gönderilen daha verimli aeroponik sistem sayesinde bitkiler toprak kullanılmadan yetiştiriliyor. Bu yöntemde köklerin ihtiyaç duyduğu su ve besinler, ince bir sis tabakası hâlinde doğrudan bitkiye ulaştırılıyor.

Deneylerin en dikkat çekici sonucu ise buğdaydan geldi. Uzayda tam büyüme döngüsünü tamamlayan buğdaylardan elde edilen tohumlarla ikinci nesil bitkiler yetiştirildi. İkinci neslin de gelişim sürecinin sonuna yaklaşması, tarım ürünlerinin mikro yer çekiminde çoğalabileceğini göstermesi açısından önem taşıyor.

İstasyonda biri geleneksel yetiştirme zemini, diğeri aeroponik yöntem kullanan iki farklı sistem kesintisiz çalışıyor. Araştırmalar, uzayda yiyecek üreten ve suyla havayı geri dönüştüren kapalı yaşam destek sistemlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Bilim insanları, uzayda taze gıda üretiminin Dünya'dan taşınacak erzak miktarını azaltabileceğini belirtiyor. Teknolojinin gelecekte Ay ve Mars görevleri açısından kritik rol üstlenebileceği, ayrıca bitkilerin astronotların psikolojik sağlığına olumlu katkı sağlayabileceği düşünülüyor.