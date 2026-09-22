Süper kütleli kara delikler galaksilerin “mimarı” olabilir

Uluslararası araştırma ekibi, Çok Büyük Teleskop üzerindeki MUSE aygıtını kullanarak yakın evrendeki dokuz Tip 2 Seyfert galaksisini inceledi. Gözlemler sırasında yıldız oluşumu, aktif galaktik çekirdeğin yaydığı ışınım ve şok dalgalarının etkileri ayrıntılı biçimde haritalandı.

Süper kütleli kara delikler gaz ve tozu çekerken maddenin tamamını yutmuyor. Bir bölümü güçlü plazma jetleri ve rüzgârlarla uzaya geri savruluyor. Bu çıkışların galaksi içindeki gazla çarpışması, binlerce ışık yılına uzanabilen şok bölgeleri oluşturuyor.

Araştırmacılar, incelenen galaksilerde hızlı şokların çoğunlukla aktif çekirdeğin oluşturduğu iyonlaşma konilerine dik yönde ilerlediğini belirledi. Benzer düzenin dokuz galakside de görülmesi, sürecin yaygın olabileceğini düşündürüyor.

Bu kozmik geri bildirim, yıldız oluşumunu yalnızca durdurmuyor; bazı bölgelerde gazı sıkıştırarak yeni yıldızların doğmasına da katkı sağlayabiliyor. Ancak araştırmacılar, gözlenen yıldız halkalarının oluşumunda galaktik çubukların da etkili olabileceğini ve kara deliğin olumlu etkisinin henüz kesinleşmediğini vurguluyor. Bulgular, kara deliklerin galaksi evrimindeki rolünü yeniden değerlendirebilir.