Yeni nesil sodyum iyon batarya zorlu güvenlik testlerini başarıyla geçti

Yapılan incelemelerde batarya hücreleri, aşırı ısınma ve yangının diğer hücrelere yayılması gibi kritik risklere karşı denendi. Testler sırasında herhangi bir yanma veya termal yayılım görülmediği açıklandı. Bataryaların eksi 20 ile 60 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda istikrarlı biçimde çalışabildiği de belirtildi.

Yeni nesil hücreler, kapasitenin tamamen kullanıldığı yüzde 100 deşarj derinliğinde uzun süreli şarj döngülerine tabi tutuldu. Sürekli kullanım koşullarına rağmen kapasite kaybının sınırlı kaldığı kaydedildi. Bu sonuç, teknolojinin güvenliğin yanı sıra uzun kullanım ömrü açısından da güçlü bir potansiyel taşıdığını gösterdi.

Sodyum iyon bataryalar, ham maddesinin yaygın bulunması ve yangın riskinin azaltılmasına yardımcı olabilmesi nedeniyle lityum iyon teknolojisine önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Yeni bataryaların elektrikli araçlar, konutlar, veri merkezleri ve şebeke ölçekli enerji depolama tesislerinde kullanılabileceği öngörülüyor.

Çalışmanın sonraki aşamasında NCO tabanlı batarya enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve gerçek kullanım koşullarında denenmesi planlanıyor. Teknolojinin başarıyla ölçeklendirilmesi hâlinde daha güvenli ve uzun ömürlü enerji depolama çözümlerinin önü açılabilir.