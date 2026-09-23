Kulaklıklarda şaşırtan güvenlik açığı: Sesler duvarların ardından dinlenebiliyor

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Hong Kong Politeknik Üniversitesinden araştırmacıların geliştirdiği teknikte, hedef cihaza yönlendirilen radyo sinyali, doğrusal olmayan elektronik bileşenlerle etkileşime giriyor. Bu etkileşim sonucunda cihazın işlediği ses bilgilerini taşıyan yeni bir elektromanyetik sızıntı oluşuyor.

Araştırmanın dikkat çeken yönü, saldırının ses şifresi çözüldükten sonra gerçekleşmesi. Bu nedenle Bluetooth veya benzeri kablosuz bağlantılarda kullanılan şifreleme sistemleri, söz konusu yönteme karşı tek başına yeterli olmayabiliyor.

Kablolu ve kablosuz kulaklıklarla gerçekleştirilen deneylerde seslerin duvarların arkasından da alınabildiği belirlendi. Araştırmacılar, uygun ekipmanla kulaklıklardaki sesin 30 metreye varan uzaklıklardan yakalanabildiğini bildirdi. Ancak bu mesafeye güçlü bir radyo yükselteci ve özel donanımla ulaşıldığı, sıradan koşullarda menzilin daha kısa olduğu vurgulandı.

Uzmanlara göre saldırının uygulanabilmesi için hedef cihazın modelinin bilinmesi, özel ekipman kullanılması ve önceden hazırlık yapılması gerekiyor. Bulgular, gelecekte elektronik cihazlarda elektromanyetik koruma, daha iyi kablo tasarımı ve gelişmiş filtreleme çözümlerinin önem kazanabileceğini gösteriyor.