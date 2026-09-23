WhatsApp bazı telefonlarda desteğini sonlandırıyor

Açıklanan bilgilere göre Android kullanıcılarının uygulamayı sorunsuz biçimde kullanabilmesi için Android 6.0 veya daha yeni bir sürüme sahip olması gerekiyor. iPhone tarafında ise mevcut iOS 15.1 desteği 30 Kasım 2026'ya kadar sürecek. Bu tarihten sonra en az iOS 15.5 yüklü cihazlar desteklenecek.

İşletim sistemi sürümünü kontrol etmek oldukça kolay. Android telefonlarda "Ayarlar" menüsünden "Telefon hakkında", "Cihaz bilgileri" veya "Sistem" bölümüne girilmesi gerekiyor. Burada bulunan "Yazılım bilgileri" ya da "Android sürümü" seçeneği, kullanılan sürüm numarasını gösteriyor.

iPhone kullanıcıları ise "Ayarlar", "Genel" ve ardından "Hakkında" adımlarını takip ederek iOS sürümünü öğrenebiliyor. Telefon güncellemeyi destekliyorsa en son sürümün yüklenmesi öneriliyor.

Şirket, teknolojik ve güvenlik standartlarına ayak uydurabilmek için desteklenen işletim sistemlerini düzenli olarak gözden geçiriyor. Desteği sona erecek cihazların kullanıcılarına uygulama içerisinde birkaç kez uyarı gönderileceği belirtiliyor. Veri kaybı riskine karşı sohbetlerin yedeklenmesi ve mümkünse işletim sisteminin güncellenmesi önem taşıyor.