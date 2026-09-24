Beyne giren tek bir kıl üç görevi aynı anda yapıyor!

Çapı yarım milimetreyi bile geçmeyen bu yeni implant, sinirsel aktiviteyi kaydedebiliyor, hücreleri ışıkla uyarabiliyor ve belirli bölgelere sıvı madde iletimi sağlayabiliyor. "Mikroakışkan Elektrik Ekseni" olarak adlandırılan ve polimer malzemelerden üretilen bu esnek cihaz, araştırmacılara farklı derinliklerdeki beyin bölgelerini tek bir cihazla inceleme fırsatı sunuyor. Cihazın merkezinde ışık iletimi için optik bir kılavuz bulunurken, çevresindeki sekiz mikro kanal sıvı iletimi veya sinirsel sinyalleri kaydeden elektrotların entegrasyonu için kullanılıyor.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, araştırmacılar serebral korteks ve hipokampustan gelen sinyalleri tek bir noktadan ziyade cihaz boyunca uzanan elektrotlar aracılığıyla başarıyla kaydetti. Aynı zamanda, belirli hücreleri ışığa duyarlı hale getiren optogenetik teknolojisi kullanılarak hücreler mavi ışıkla uyarıldı ve tepkileri eşzamanlı olarak kaydedildi. Bu gelişme, ışık ve elektrik sinyallerinin aynı anda kullanılabileceğini kanıtlıyor.

Polikarbonat ve polimetil metakrilat malzemelerinden üretilen yeni implant, geleneksel sert liflere kıyasla daha esnek yapısıyla dikkat çekiyor. Farelerde yapılan ilk testlerde yeni tasarımın etrafında daha az inflamatuar tepki gözlemlenmiş olsa da, daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Henüz insanlar üzerinde test edilmemiş ve bir hastalığı tedavi ettiği kanıtlanmamış olsa da bu teknoloji, tek bir implantla çoklu görevleri yerine getirerek gelecekte epilepsi ve nörolojik rahatsızlıkların incelenmesinde önemli bir potansiyel taşıyor.