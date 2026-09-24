İnsan genomunun yerçekimsiz ortama karşı şaşırtıcı direnci keşfedildi

NYU Fizik Bölümü'nden Doç. Dr. Alexandra Zidovska liderliğindeki ekip, yerçekiminin DNA organizasyonu üzerindeki etkisini anlamak için özel bir mikro yerçekimi simülatörü geliştirdi. Hücrelerin 24 saat boyunca ağırlıksız ortamda gözlemlendiği bu karmaşık cihazda, sıvı akışlarının sonuçları bozmasını engelleyen yeni bir üç boyutlu dönüş algoritması kullanıldı.

Araştırmanın sonuçları oldukça çarpıcı. Simüle edilmiş mikro yerçekimi altında hücrenin şekli bozulmadan kalırken, hücre çekirdeğinin hacminde belirgin bir artış gözlemlendi. Bu durum, Dünya'daki yerçekiminin hücre çekirdeğini doğal bir şekilde sıkıştırdığını gösteriyor. Çekirdek hacmindeki bu genişlemeye rağmen, çekirdek zarının yapısı ve insan genomunun organizasyonu kusursuz bir şekilde işlevini korudu. Ayrıca mikro yerçekiminin tek başına DNA'da hasara yol açmadığı doğrulandı.

Dr. Zidovska, "Verilerimiz, genomun inanılmaz derecede sağlam olduğunu ve 24 saatlik süre zarfında yerçekiminin yokluğundan etkilenmediğini gösteriyor" açıklamasını yaptı. Bu bulgular, astronotların uzayda uzun süreli kalışlarında genetik materyallerinin nasıl tepki vereceğini anlamak açısından büyük önem taşıyor. Ancak bilim insanları, daha uzun süreli uzay görevlerinde birikebilecek DNA hasarlarına karşı daha fazla araştırma yapılması gerektiği konusunda da uyarıyor.